Lazio, Lulic pronto a rientrare e a Formello si respira aria di rinnovo

Il bosniaco sarebbe vicino al rientro dopo l’infortunio che lo ha messo k.o. per giocare lo straordinario campionato biancoceleste

Buone notizie in casa Lazio: Senad Lulic potrebbe regalare ancora molte emozioni ai tifosi biancocelesti. Secondo Il Messaggero infatti il capitano laziale, ancora in riabilitazione in Svizzera per via della caviglia, sta migliorando ma non riuscirebbe a rientrare per il 3 aprile, data fissata per l’eventuale fine dell’emergenza sanitaria. Il mondo del calcio però deciderà sul da farsi il 27 marzo, restando comunque fedeli alle disposizioni governative.

Tra le mura di Formello però c’è aria di felicità perché il bosniaco potrebbe rimanere ancora a Roma: la società infatti avrebbe intenzione di prolungare il contratto con adeguamento fino al 2021. Un altro anno in biancoceleste allora, a gridare a squarciagola il nome di Senad Lulic.