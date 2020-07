Lazio, Lulic: «Potrei tornare per il finale di stagione»

Il capitano della Lazio, Senad Lulic, fa il punto sulle sue condizioni. La speranza è tornare per le ultime gare del campionato.

«Siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta con il Milan, ci è mancato tanto Ciro (Immobile, ndr) e i suoi gol. Il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, ma solo la Champions League». Così Senad Lulic, capitano della Lazio, parla al portale Watson. «La Champions manca da tanto tempo e siamo riusciti a prendercela – aggiunge l’eroe del 26 maggio -. Il nostro progetto a lungo termine sta dando i suoi frutti. Per quattro anni abbiamo lavorato tanto e bene sotto la guida di Simone Inzaghi, creando un ottimo spirito di squadra». Insomma, secondo lo svizzero il segreto è la continuità. Sulle sue condizioni fisiche precisa: «Potrei anche rientrare per il finale di stagione». Infine, un pensiero su Vladimir Petkovic, oggi Ct della Svizzera, ieri suo ex allenatore alla «Per me è stato fondamentale, sono professionista grazie a lui. Mi disse: “Tu diventerai qualcuno!”». Una previsione diventata realtà. Sul suo futuro Lulic ammette: «Non ho mai avuto un motivo valido per andarmene da qui».