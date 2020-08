Lazio, Lulic e Leiva da valutare per il ritiro di Auronzo 

Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi stilerà nelle prossime ore la lista dei convocati per Auronzo: da valutare Lulic e Leiva.

Simone Inzaghi in queste ore stenderà la lista dei convocati. Tra giovedì e sabato a Formello si valuteranno le condizioni di Lulic e Leiva. Non è sicuro che partano per il ritiro di Auronzo di Cadore. Così si legge nell’edizione odierna de il Corriere dello Sport.

Il brasiliano non si riopererà, il bosniaco non é mai uscito dal tunnel in cui é finito a febbraio per una gestione del suo infortunio alla caviglia almeno discutibile.