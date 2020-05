Lazio, Senad Lulic e non solo: l’altro eroe del 26 maggio

Senad Lulic non è stato il solo a segnare nella stracittadina contro la Roma il 26 maggio: la prima volta risale al 1940

Il 26 maggio per la Lazio e tutti i tifosi biancocelesti è una data storica: indica il giorno in cui è stata confermata la supremazia capitolina ai danni dei cugini giallorossi. Nella finale di Coppa Italia del 2013, Senad Lulic decise la partita.

Il bosniaco però non è l’unico ad aver deciso un derby proprio il 26 maggio, c’è un precedente. Nel 1940, allo Stadio del P.N.F. (poi divenuto Flaminio ndr), la Lazio dominò contro la Roma e vinse per 1-0 grazie alla rete di Flamini. Due eroi, una data. Da sempre 26 maggio è sinonimo di gioia solo per chi ha il cuore biancazzurro.