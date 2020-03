Lazio, Luiz Felipe ad un passo da Nesta

Il difensore della Lazio si è preso la scena grazie alle buone prestazioni. In una speciale classifica Luiz Felipe potrebbe raggiungere Nesta

Luiz Felipe è partito dal basso, con poca considerazione da parte dell’ambiente ed ora è un punto fisso della Lazio di Inzaghi.

In questa stagione il brasiliano ha dimostrato tanta personalità nonostante la sua giovane età (23 anni oggi ndr). In biancoceleste ha raggiunto già 79 presenze e segnato 2 reti. Come raccontano le statistiche del sito laziale, il numero 3 potrebbe raggiungere Alessandro Nesta tra i difensori più prolifici: una sola marcatura li divide. Vedremo in quanto tempo Luiz Felipe raggiungerà l’inarrivabile e storico capitano.