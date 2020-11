Lazio, Luiz Felipe: «Felice di essere tornato con voi. Avanti così» FOTO

Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, festeggia il ritorno in campo con una vittoria in Champions

«Tre punti fondamentali per il nostro cammino. Felice di essere tornato con voi. Avanti così! Seguimos». Così Luiz Felipe, difensore brasiliano della Lazio, su Instagram dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit di San Pietroburgo per 3-1 all’Olimpico. Il centrale, tornato dopo la positività al Covid-19, è entrato nel secondo tempo della sfida con i russi.