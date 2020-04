Lazio, Luiz Felipe piace al Barcellona ma potrebbe essere un tesoretto per il futuro

Lazio, la crescita di Luiz Felipe ha scatenato l’interesse di molti club tra cui il Barcellona ma la società pensa di blindare il difensore

Non è un mistero ormai l’interesse forte che il Barcellona ha manifestato per Luiz Felipe. Il brasiliano è cresciuto moltissimo soprattutto in questa stagione tanto da conquistarsi un posto da titolare nella difesa della Lazio. Il suo valore è salito alle stelle e se il club catalano vorrà presentare un’offerta ufficiale la cifra si aggira attorno ai 30-40 milioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la società valuta il tutto anche se non si esclude che possa procedere al rinnovo del contratto del giocatore per blindarlo con una clausola rescissoria.