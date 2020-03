Lazio, Luis Alberto vicino al rinnovo. Spunta una clausola da capogiro

Lazio, vicina la fumata bianca per il rinnovo di Luis Alberto: contratto prolungato e clausola di rescissione fissata a 100 milioni

Se la Lazio sta facendo una stagione straordinaria, buona parte del merito va sicuramente a Luis Alberto, che partita dopo partita non smette di incanatare con giocate sopraffine. Dopo 26 partite di Serie A, il suo bottino personale recita 4 gol, 12 assist ed una moltitudine di magie.

Per questo motivo, la società capitolina ha deciso di rinnovare il contratto allo spagnolo. Secondo Il Messagero, le parti sembrano molto vicine alla fumata bianca: ingaggio prolungato fino al 2025 a 3,5 milioni di euro all’anno e clausola rescissoria fissata a 100 milioni. In questo modo, la Lazio si tutelerebbe, visto che in caso di cessione, il 30% andrebbe nelle casse del Liverpool.