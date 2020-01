Lazio, Luis Alberto smentisce di avere la pubalgia sui social

Luis Alberto smentisce di avere la pubalgia. Il fantasista della Lazio ha messo a tacere la notizia tramite il suo profilo Instagram

Al 71′ di Roma-Lazio, il IV Uomo ha alzato la lavagna luminosa per chiamare il cambio: fuori Luis Alberto, dentro Parolo. Nonostante le rassicurazioni del giocatore, Inzaghi ha scelto di mandarlo in panchina per preservarlo, visto il recente affaticamento muscolare. Le voci sulle condizioni dello spagnolo hanno iniziato a circolare con insistenza, portando la notizia di un’ipotetica pubalgia. Problema che, in passato, ha attanagliato Luis Alberto ma che adesso non lo riguarda lontanamente.

A smentire infatti l’indiscrezione è proprio il numero 10 che, sul suo profilo Instagram, ha riportato lo screen della news, commentando: «Pubalgia, fake».