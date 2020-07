Lazio, Luis Alberto premiato come MVP del mese di febbraio

Luis Alberto è l’MVP del mese di febbraio. Lo spagnolo è stato premiato prima di Lazio Milan, ecco le motivazioni

Sono tutti per Luis Alberto gli applausi della Serie A. Lo spagnolo è stato premiato, a pochi istanti dal calcio di inizio di Lazio-Milan, come MVP del mese di febbraio. Il faro di Simone Inzaghi è chiamato stasera a tornare alle origini, alle spalle di Correa, per sopperire l’assenza di Immobile e Caicedo.

Queste le motivazioni per cui è stato eletto:

«- una performance di efficienza tecnica del 96% (record mensile stagionale tra tutti gli MVP) e fisica del 92%;

– una percentuale di riuscita del 60% nei passaggi ad altissima difficoltà;

– punta l’avversario nel 70% delle occasioni di 1vs1 offensivo, saltandolo nel 55% dei casi;

– nelle scelte di gioco (passaggi e movimenti ottimali) e nella capacità di accelerare la manovra (aggressività offensiva) l’efficienza raggiunge il 96%;

– contribuisce anche alla fase difensiva con un indice di pressing del 91%».