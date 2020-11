“El Mago” Luis Alberto su Instagram sottolinea la vittoria della Lazio in Champions League

«Ottimo lavoro ragazzi! Siamo più vicini al nostro traguardo in Champions League». Così Luis Alberto, centrocampista della Lazio, su Instagram dopo il successo in Champions League contro lo Zenit di San Pietroburgo per 3-1. Luis Alberto non è andato a segno, ma ha sfoderato una grande prestazione contro i russi. Ora gli ottavi sono più vicini.