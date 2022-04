Lazio, Luis Alberto mantiene la promessa: party a base di flamenco

Luis Alberto ha ospitato tutta la squadra ieri nella sua villa all’Olgiata: flamenco e bollicine per la squadra. Assenti Sarri e Acerbi

Nonostante il KO di domenica contro il Milan, Luis Alberto ha voluto mantenere la sua promessa e nella serata di ieri ha ospitato tutta la squadra nella sua villa all’Olgiata per un party a base di bollicine e flamenco. Un modo per stemperare la tensione in un momento complicato e ricaricare le pile in vista delle ultime 4 partite, decisive per tentare l’accesso all’Europa.

La serata, che ha visto l’assenza di Sarri, poco avvezzo agli eventi mondani, e di Acerbi per pregressi impegni famigliari, è stata interamente a tema spagnolo. Curiosità: gli invitati erano vestiti tutti di nero o di rosso. Solo una coincidenza ovviamente, essendo i colori caratteristici dei costumi che indossano i ballerini di flamenco.