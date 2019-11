Lazio, Luis Alberto e De Bruyne i migliori assist-man d’Europa

Lazio, Luis Alberto è il miglior assist-man in Serie A e in Europa, insieme a De Bruyne del Manchester City.

L’assist per il gol di Felipe Caicedo lo confeziona sempre lui, Luis Alberto. Lo spagnolo sta vivendo un ottimo momento, e i numeri – con il suo record di trenta assist realizzati – lo confermano. Primo assist-man del campionato – seguito da Pellegrini in seconda posizione e Ciro Immobile in terza piazza -, Luis Alberto si distingue anche nel confronto europeo.

Insieme a Kevin De Bruyne, è il migliore per mole di assist serviti nei cinque migliori campionati europei. Quanto invece a passaggi chiave, il numero dieci è sotto solo allo stesso De Bruyne (33) e Kulusevski (32), avendone realizzati ben 29.

Most assists in the top 5 european leagues 9 – 🇪🇸 Luis Alberto (LAZIO) ⚪️🔵

