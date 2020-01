Lazio, Luis Alberto arrabbiato per la sostituzione: sarà multato

Luis Alberto sarà multato per la reazione eccessiva avuta dopo il cambio chiesto da Inzaghi, durante Roma-Lazio

In casa Lazio il regolamento è chiaro: chi sbaglia, paga. E stavolta a pagare sarà Luis Alberto. Lo spagnolo si è reso protagonista di uno spiacevole siparietto al momento del cambio chiesto da Inzaghi: durante il derby, il mister lo ha rilevato per dar spazio a Parolo. Una scelta che il giocatore non ha digerito e non ha fatto nulla per nasconderlo, lasciando il campo visibilmente alterato e continuando la polemica, una volta seduto in panchina.

Luis Alberto ha poi avuto modo di calmarsi e sbollire la rabbia, ma – come ricordato dal Corriere dello Sport – adesso pagherà il suo scotto con una multa.