Lazio, Luis Alberto a caccia del record in Serie A: il dato

Lazio, Luis Alberto cerca il decimo assist anche per la Storia: vuole fare suo il record in Serie A di assist, andando in doppia cifra prima della fine dell’anno. Nessuno c’è ancora riuscito.

Ci prova, Luis Alberto, a fare l’impossibile. Il centrocampista della Lazio è in un ottimo stato di forma. I numero lo confermano: 9 assist finora in campionato, una cifra pazzesca. E, come se non bastasse, una cifra che potrebbe permettergli di raggiungere un record inesplorato in Serie A.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, da quando il nostro campionato è tornato a 20 squadre nessuno è riuscito ad andare in doppia cifra prima della fine dell’anno solare. Non una missione impossibile, provarci: Luis Alberto avrà a disposizione altre tre partite per riuscirci. Realizzare il decimo assist gli permetterebbe di entrare nella storia.