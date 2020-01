Lazio, Luca Pellegrini:«Provai con i biancocelesti, poi passai alla Roma»

L’attuale terzino del Cagliari, ex Roma, ha raccontato uno scoop di cui nessuno era a conoscenza: poteva approdare alla Lazio

Luca Pellegrini sta vivendo un momento d’oro dopo che in estate lo ha acquistato la Juventus che lo ha girato in prestito al Cagliari.

Il giovane per anni ha militato nella Roma ma in una recente intervista ha rivelato uno scoop importante. Pellegrini ha detto a Calcio2000: «Questo è un aneddoto che non credo sappia nessuno. Dopo che ho fatto il provino con la Roma, sono stato contattato dalla Lazio. Sembrava poter nascere qualcosa di importante ma, al momento di concludere, i biancocelesti mi hanno posticipato l’incontro di tre giorni. Bene, proprio in quei giorni di attesa, mi ha richiamato la società giallorossa ed ho firmato con loro. Direi sliding doors, no?».