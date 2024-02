Lazio, Lotito vuole fare il punto della situazione in vista del Cagliari: fissato l’incontro con la squadra. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, il patron della Lazio Lotito tra oggi e domani in vista della sfida col Cagliari, farà visita a Formello alla squadra per fare il punto della situazione e ribadire che non ci sarà nessun esonero del mister. Un incontro tranquillo, senza alzare i toni.

Gli scontenti ci sono, i biancocelesti dovranno ritrovare compattezza all’interno dello spogliatoio. Niente di irrecuperabile. La dirigenza si sta mettendo all’opera sul fronte rinnovi e adeguamenti per rilassare gli animi, il prolungamento di Luis Alberto in estate ha sollevato un po’ fastidi avendo scavalcato i compagni che erano in fila come o prima di lui.