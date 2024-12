Lazio, Lotito ha una priorità: in vista del mercato di gennaio

Lazio, il presidente biancoceleste non è intenzionato a fare grandi investimenti a gennaio. C’è una priorità per il club

Claudio Lotito, stando a quanto riportato da Il Messaggero, non vorrebbe effettuare grandi investimenti nel mercato di gennaio. La sensazione è che la Lazio, per rinforzare il centrocampo, potrebbe affidarsi a qualche occasione, senza strafare.

La priorità per il patron biancoceleste sarebbe quella di sfoltire prima la rosa, cedere gli esuberi per alleggerire il bilancio. Akpa Akpro è pronto per tornare a Monza, Gonzalez è vicino all’Atlas, mentre Castrovilli resterebbe a rischio e potrebbe essere svincolato.