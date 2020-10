Lazio, Lotito pressa Inzaghi: si va verso il rinnovo

Il Messaggero fa il punto della situazione del rinnovo di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio.

La Lazio e Inzaghi vanno a passo spedito verso il nuovo accordo. Chiuso il mercato, il presidente Lotito si concentra sul contratto del tecnico. Il patron non vuole che siano distrazione e confusione intorno al futuro dell’allenatore che ha il contratto in scadenza.

L’appuntamento dovrebbe esserci nel fine settimana o inizio della prossima. Le parti dopo qualche burrasca estiva dovuta al mercato e non solo si sono riavvicinate parecchio. Per Inzaghi, che attualmente guadagna poco più di due milioni, è pronto a un nuovo accordo a circa 3 milioni di euro più bonus. La società vorrebbe prolungargli la durata fino al 2023, ma probabilmente alla fine sarà per un anno in meno. La trattativa la sta portando avanti direttamente il presidente che col suo allenatore ha un rapporto diretto, senza filtri, tanto che la convocazione potrebbe arrivare da un momento all’altro. Cosi si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.