Lazio, il presidente Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: focus sul tema della governance calcistica! Le ultimissime

Lotito porta in Senato la norma ‘anti fondi’: la Lazio spinge per maggiore trasparenza nella proprietà dei club calcistici

Claudio Lotito interviene ancora una volta sul tema della governance calcistica. Il presidente della Lazio ha presentato in Commissione Bilancio al Senato un emendamento alla manovra, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza nella proprietà dei club professionistici.

La proposta riprende la cosiddetta norma “anti-fondi”, già avanzata in passato da Lotito, e mira a regolamentare l’ingresso di investitori nel mondo del calcio italiano. L’intento è quello di rendere più chiaro e tracciabile il controllo societario.

In concreto, l’emendamento obbliga le società a comunicare alla Figc e all’Anac chi possiede almeno il 5% del capitale sociale, l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto delle quote e l’eventuale presenza di legami con altre realtà sportive, sia italiane che estere. Lo riporta ll Messaggero.

