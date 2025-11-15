 Lazio, il presidente Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: focus sul tema della governance calcistica! Le ultimissime
Connect with us

Focus News

Lazio, il presidente Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: focus sul tema della governance calcistica! Le ultimissime

Focus News

Lazio, la vera emergenza è davanti: l’attacco non segna, la rete sembra stregata e la squadra fatica a ritrovare concretezza

Focus News

Lazio, Marusic è pronto per la sua nona stagione in biancoceleste! La prima senza impegni europei

Focus News Prima Pagina

Eriksson Lazio, il RICORDO di CALCIONEWS24: «Quello Scudetto che sapeva di RIVINCITA e la vittoria DI TUTTI»

Focus News

Supercoppa italiana Sarri: le ragioni e i torti del Comandante

Focus

Lazio, il presidente Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: focus sul tema della governance calcistica! Le ultimissime

Lazio news 24

Published

24 ore ago

on

By

Lotito

Lotito porta in Senato la norma ‘anti fondi’: la Lazio spinge per maggiore trasparenza nella proprietà dei club calcistici

Claudio Lotito interviene ancora una volta sul tema della governance calcistica. Il presidente della Lazio ha presentato in Commissione Bilancio al Senato un emendamento alla manovra, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza nella proprietà dei club professionistici.

La proposta riprende la cosiddetta norma “anti-fondi”, già avanzata in passato da Lotito, e mira a regolamentare l’ingresso di investitori nel mondo del calcio italiano. L’intento è quello di rendere più chiaro e tracciabile il controllo societario.

In concreto, l’emendamento obbliga le società a comunicare alla Figc e all’Anac chi possiede almeno il 5% del capitale sociale, l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto delle quote e l’eventuale presenza di legami con altre realtà sportive, sia italiane che estere. Lo riporta ll Messaggero.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.