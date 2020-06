Lazio, Lotito ci crede: stabilito il premio scudetto e bonus Champions

La Lazio crede nello scudetto, venerdì scorso il Presidente Lotito si è presentato a Formello per caricare la squadra e parlare di affari

La Lazio crede nello Scudetto e il primo a spronare la squadra è proprio il Presidente Lotito. Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron biancoceleste avrebbe fatto un blitz nel centro di Formello per motivare i ragazzi e parlare di affari.

Non solo la questione taglio stipendi, ma anche dei premi per il tricolore e l’accesso alla Champions. Se per il primo traguardo sono stati fissati 400.000 euro a testa, per l’Europa dei grandi ancora non si conosce la cifra…