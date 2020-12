Lazio, Lotito in visita all’ambasciata araba: missione main sponsor

Secondo Il Messaggero, il presidente Lotito si starebbe attivato con i Paesi Arabi per la questione sponsor

Ne sa un più del Diavolo, Lotito, punta sempre più in alto. Il presidente non si è rassegnato alla perdita del main sponsor e si muove sotto traccia a incassi sempre più importanti per la Lazio. Così Lotito si porta avanti col lavoro e intensifica i rapporti coi paesi Arabi, piacevolmente colpiti già dal suo impegno sociale a favore dei diritti delle donne in occasione di un pranzo consumatosi a Raid prima della Supercoppa a dicembre scorso. Giovedì incontro nell’ambasciata araba – con tanto di foto su un tweet dell’account ufficiale – fra il patron della Lazio e Omar Obaid Al Shamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana. Lotito è stato ricevuto presso la sede di “Villa Durante” e si è parlato delle modalità di cooperazione in campo sportivo a tutti i livelli. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.