Lazio, Lotito: «La gara con l’Inter del 2018 decisa dai comportamenti di alcuni giocatori»

Lazio, il patron biancoceleste Lotito è tornato a parlare della gara contro l’Inter del 2018 che costò alla squadra di Inzaghi la Champions

Non è stata facile da digerire e forse quando si ripensa a quella serata la ferita brucia ancora. Quella maledetta notte di maggio in cui la Lazio di mister Inzaghi perse la qualificazione in Champions Legue all’ultimo minuto, con quel rigore causato da de Vrij.

Il presidente Lotito è tornato proprio sull’accaduto come si legge nelle dichiarazioni rilasciate a La Repubblica: «Fu una partita decisa da alcuni comportamenti di giocatori che in qualche maniera ne hanno, volontariamente o involontariamente, segnato il risultato».