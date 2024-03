Lazio, Lotito fissa dei premi per Tudor: il retroscena sul contratto dell’allenatore. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, ieri in casa Lazio si è svolta la prima seduta di allenamento con il nuovo tecnico Igor Tudor, la stagione non è finita e il club con il mister hanno fissato degli obiettivo.

Il presidente Lotito ci crede tant’è che nel contratto fino al 2025 di Tudor c’è non solo un premio per la vittoria della Coppa Italia (50 mila euro per quello che è l’obiettivo primario dei biancocelesti) ma anche uno per la qualificazione in Champions (150 mila euro). Poco importa che il quarto posto sia lontano 11 punti e il quinto, che potrebbe essere sufficiente, a +8.