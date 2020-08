Lazio, Lombardi e Kiyine possono rientrare alla base

Secondo Il Messaggero Lombardi e Kiyine potrebbero rientrare dal prestito alla Salernitana.

Se Jony e Lukaku sono pronti a lasciare la Lazio, ce ne sono altri due pronti ad arrivare. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Due giovani che potrebbero rappresentare una ventata di novità sulle corsie laterali, ma anche rappresentare un piccolo rischio.

Lombardi e Kiyine, rispettivamente 24 e 22 anni, sono reduci da una buona stagione con la Salernitana e Inzaghi è pronto a dargli fiducia, soprattutto all’italiano che conosce sin dagli allievi e può essere schierato su entrambe le fasce. Una bella occasione per i due giovani che verranno testati pure loro in ritiro. La Lazio vuole essere veloce in tutti i sensi.