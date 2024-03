Lazio, i tifosi biancocelesti espongono uno striscione in occasione della gara con il Milan dedicato al tifo organizzato

In occasione della gara interna con il Milan, la Lazio celebra il quarto anno del tifo organizzato avviato nel 2020 in occasione della sfida sempre in casa con il Bologna. I tifosi della Nord espongono uno striscione che recita quanto segue

STRISCIONE – Dio salvi gli Ultras