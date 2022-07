Lazio, spazio per qualche giovane nella lista Serie A? I dettagli

A un mese dal via della stagione, si pensa alle possibili scelte riguardanti la lista Serie A. E potrebbe esserci qualche giovane

A un mese dal via della stagione, si pensa alle possibili scelte riguardanti la lista Serie A. E, come sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe esserci qualche giovane.

Va detto che il più sembrerebbe già fatto, con 14 posti dei 17 disponibili per gli over 22 già assegnati. Resta da capire il destino di Acerbi e Akpa Akpro. Per quel che riguarda gli under 22, ci saranno Gila, Marcos Antonio e Cancellieri con Kamenovic e Romero. Raul Moro potrebbe partire in prestito, con il Como in pole.

Discorso a parte merita la questione dei giocatori formati nel vivaio. L’unica certezza è Cataldi. Una sorpresa potrebbe essere Marco Alia, che potrebbe diventare il terzo portiere, a scapito di Adamonis e Furlanetto. Ruggeri, Bertini, Marinacci gli altri Primavera candidati a

entrare nell’elenco dei giocatori formati dal club