Scudetto, Lippi: «Lazio ed Inter non devono mollare…»

L’ex ct della Nazionale azzurra, Marcello Lippi, ha detto la sua sulla corsa al titolo tra Lazio, Inter e Juventus

La lotta allo Scudetto è ridotta a tre squadre: Lazio, Inter e Juventus. Tutte e tre, però, hanno commesso un passo falso nell’ultima giornata mantenendo quasi invariata la classifica. L’ec ct azzurro, Marcello Lippi, ha analizzato la corsa al titolo a Gr Parlamento:

«Il messaggio per le inseguitrici, che sono Inter e Lazio, è che non devono mollare: c’è ancora la possibilità di lottare per questo obiettivo così importante. La Juve, a parere mio, non ha avuto l’approccio mentale giusto, forse perché ha visto Inter e Lazio pareggiare prima e pensare che, considerando il momento non brillantissimo del Napoli, avrebbe risolto la partita con i suoi campioni».