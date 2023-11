Lazio, l’incredibile gol di Gascoigne al derby: il ricordo del club -VIDEO. Il post della società

Tramite i canali social la Lazio celebra la prima rete di Paul Gascoigne segnata contro la Roma.

IL RICORDO DEL CLUB– «Era il 29 novembre del 1992. La Lazio allenata da Dino Zoff affrontò la Roma in occasione del primo derby stagionale, valido per l’undicesima giornata del campionato italiano di massima serie.

Nella prima frazione di gioco è Signori a rendersi immediatamente pericoloso con un tiro-cross proveniente dalla sinistra, ma Zinetti esce e blocca la sfera. la Roma risponde con una punizione ben calciata, sulla quale però Valerio Fiori non si fa sorprendere.

Il match viene sbloccato nella ripresa da Giannini che, sfruttando una deviazione maldestra di Fiori, insacca a porta sguarnita. La Lazio reagisce e centra prima la traversa con Fuser, poi trova il gol con Gascoigne: il talento inglese svetta in area sugli sviluppi di una punizione calciata magistralmente da Signori e deposita, con un colpo di testa ben calibrato, la sfera alle spalle di Zinetti. È la prima rete in assoluto con la maglia della Prima Squadra della Capitale per Paul Gascoigne.

Così i biancocelesti: Fiori, Bonomi, Favalli, Bacci (69′ Stroppa), Gregucci, Cravero (49′ Bergodi), Fuser, Doll, Winter, Gascoigne, Signori. All. Zoff».