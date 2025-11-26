Lazio, assalto dalla Ligue 1 per un biancoceleste: diversi club sulle sue tracce

Calciomercato Lazio: Belahyane seguito da più squadre di Ligue 1. Ecco quali sono e le ultimissime notizie

Reda Belahyane sembra destinato a lasciare la Lazio nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio dal Verona, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e la società biancoceleste valuta la sua cessione.

In questo avvio di stagione non ha convinto né Sarri, che lo ha provato senza successo sia da regista che da mezzala, né Baroni, che pure lo conosceva dai tempi di Verona ma non gli ha garantito maggiore minutaggio. La concorrenza interna e le scelte tecniche lo hanno relegato ai margini.

La Lazio potrebbe quindi sacrificarlo per riequilibrare i conti e recuperare parte dell’investimento fatto un anno fa. Su di lui si sono già mosse diverse squadre di Ligue 1, tra cui Marsiglia, Rennes, Lorient, Tolosa e il Nizza, club dove Belahyane aveva iniziato la sua carriera. Lo riporta African Foot.

