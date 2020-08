Lazio, Leiva: «Possiamo migliorare! Sto lavorando per tornare al meglio»

Lazio, l’analisi di Lucas Leiva della stagione appena conclusa. Il brasiliano sta inoltre smaltendo un problema al ginocchio per tornare più forte di prima

In questo finale di stagione, alla Lazio è mancata la sua colonna portante: Lucas Leiva. Il brasiliano è sempre il primo menzionato da Inzaghi nell’elenco delle gravi assenze della squadra. Nonostante il giocatore non sia sceso in campo nelle ultime gare, è stato fondamentale per quest’annata strepitosa di cui ha fatto un’analisi sul suo profilo Instagram:

«Un’altra stagione è finita. questo anno una supercopa vinta e abbiamo aggiunto un posto in champions league dopo 13 anni. Abbiamo fatto record di vittoria, record di punti en la história della Lazio. Abbiamo il scarpa di oro @ciroimmobile17 👏👏👏, abbiamo il giocatore con più assist @10_luisalberto 🎩 🎩 🎩 grazie per tutti le persone ( staff , tifosi , famiglie ) che hanno fatto parte de questo gruppo. La cosa più bella de questo anno è che possiamo ancora migliorare tanto. Sto lavorando forte per tornare bene. Un abbraccio a tutti».