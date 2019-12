Lazio, Leiva scalda i motori sui social

Oramai è tempo di tornare al lavoro e Lucas Leiva non vede l’ora: su Instagram pubblica le foto delle vacanze e la voglia di andare in campo

Oggi a Formello la Lazio torna a correre in vista della trasferta a Brescia. Contro la squadra di Balotelli Leiva non ci sarà perché diffidato, ma comunque non fa mancare la carica per affrontare la ripresa degli allenamenti ed alle 15 ci sarà anche lui.

Per concludere al meglio le vacanze appena passate, il numero sei di Inzaghi ha postato le foto di questi giorni passati on allegria con la frase «Ora torniamo al lavoro». Un vero stakanovista che serve a trascinare il gruppo alla conquista degli obiettivi prefissati.