Lazio, Leiva e Marusic ancora a rischio: la situazione

Leiva e Marusic ancora in dubbio. Mancano tre giorni al ritorno in campo della Lazio, Inzaghi fa i conti con le assenze

Lulic e Luiz Felipe sono out. Purtroppo per Inzaghi, però, potrebbero non essere le uniche pesanti assenze con cui la Lazio dovrà fare i conti. Già durante l’amichevole di ieri non si sono visti Leiva e Marusic: i due sono alle prese con qualche acciacco e potrebbero addirittura non essere in panchina, durante la gara contro l’Atalanta.

Come ricorda il Corriere dello Sport, mancano tre giorni alla ripresa e il mister dovrà valutare le alternative: Parolo e Cataldi si scaldano per ereditare il centrocampo, mentre Jony resta l’unica opzione sulla corsia di sinistra.