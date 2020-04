Ledesma: «Volevo finire la carriera alla Lazio, ora mi piacerebbe tornare…»

Cristian Ledesma si è raccontato: un’intervista tra il passato tra le file della Lazio e i piani per il suo futuro

Un’icona della Lazio, Cristian Ledesma. Nove anni con l’Aquila sul petto e il colori biancocelesti cuciti addosso come una seconda pelle. Un periodo di alti e bassi, quello trascorso all’ombra del Colosseo, fatto di incomprensioni ma alimentatodal profondo amore dei tifosi. Oggi, per TMW, l’ex centrocampista si è raccontato in veste di allenatore della LUISS: «Vorrei prendere il prossimo patentino e vedere se arrivano situazioni diverse. Ad ogni modo l’idea principale è di continuare il percorso con l’Università. C’è un bel progetto, una struttura solida, dei valori importanti».

LAZIO – «Mi piacerebbe tornare alla Lazio, ma per fare qualcosa di importante e non perché ho fatto 9 anni. Vediamo se un giorno potrò tornare, magari allenando i ragazzi, cosa che mi piacerebbe, o chi lo sa. C’è sicuramente tempo. Mi sarebbe piaciuto finire la carriera alla Lazio. Quella era la mia idea. Però Dio non ha voluto che finisse in quel modo».

CAPITALE – «Sono diventato italiano, mia moglie è italiana. Mi sento italiano al 100%, ormai in Argentina non vado da tempo. E da quando mi sono trasferito a Roma abbiamo deciso di restarci a vivere. Non c’è città più bella. Ci sono stati momenti in cui mi sono spostato da solo, come al Santos o al Lugano. Quando sono andato al Panathinaikos si è invece trasferita tutta la famiglia, però i bambini non si trovavano bene a scuola e la società aveva problemi finanziari, così li ho rimandati indietro».

INZAGHI – «Mi unisco anche io a quelli che non si aspettavano da lui questa carriera. Per il carattere che vedevi non te l’aspettavi anche se conosceva tutti i campionati e tutti i giocatori. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti e la Lazio è molto più matura grazie a lui».

LOTITO – «Mi fa piacere perché è riuscito sempre a migliorare. Su Lotito se ne dicono troppe ma non è non è come lo dipingono dall’esterno. Magari è un po’ particolare, non si può dire il contrario ma ci sono troppe persone che lo vogliono screditare. Piace o non piace Lotito ha portato risultati importanti, ha salvato una squadra che stava fallendo e dopo la Juve negli ultimi anni è la Lazio la squadra che ha vinto più titoli».