Lazio Lecce, la sfida si avvicina! I biancocelesti tornano a giocare all`Olimpico: tutti i numeri in casa contro i salentini

Lazio Lecce, la partita di Serie A si avvicina! I biancocelesti tornano all`Olimpico: ecco i numeri in casa contro i salentini

La Lazio di Maurizio Sarri si appresta a sfidare il Lecce. I precedenti sorridono ai biancocelesti: nelle 18 gare casalinghe di Serie A contro i salentini, la squadra capitolina ha conquistato 11 vittorie, l’ultima arrivata con il successo per 1-0 nel gennaio 2024. Ecco le statistiche fornite dal sito ufficiale del club biancoceleste:

Completano il dato 5 pareggi (manca dal 2-2 del maggio 2023) e 2 sconfitte (la più recente è lo 0-1 del maggio 2025). Sono inoltre 38 i gol realizzati dai capitolini, contro i 17 dei salentini.

Precedenti totali: 47 (22 vittorie Lazio, 12 pareggi, 13 vittorie Lecce)

Ultima vittoria Lazio: 1-2 (21.12.2024)

Ultima vittoria Lecce: 0-1 (25.05.2025)

Ultimo pareggio: 2-2 (12.05.2023)

Gol totali Lazio: 72

Gol totali Lecce: 47

Capocannoniere della sfida: Tommaso Rocchi 6 gol

Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 4-0 Lazio (1998) – 1-2 Lecce (2011)

