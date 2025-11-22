 Lazio, Sarri e l’incubo Lecce: anche alla guida della Lazio il tecnico toscano ha raccolto una sola vittoria. I numeri
Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Il tabù Lecce perseguita Maurizio Sarri: appena un successo con i biancocelesti, mentre il bilancio complessivo…

Il Lecce rappresenta da sempre una vera e propria bestia nera per Maurizio Sarri. In carriera il tecnico ha incrociato i salentini otto volte, raccogliendo appena due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi.

Alla guida della Lazio la situazione non è cambiata molto. Nei quattro confronti disputati, Sarri ha ottenuto una sola vittoria (1-0 all’Olimpico il 14 gennaio 2024), mentre in Puglia sono arrivati due ko pesanti per 2-1. L’unico altro risultato positivo resta il 2-2 casalingo del 12 maggio 2023.

Numeri che parlano chiaro: il Lecce, indipendentemente dai valori tecnici o dalle stagioni, continua a essere uno degli avversari più ostici e difficili da superare nella carriera del tecnico biancoceleste.

