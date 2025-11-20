 Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Di Francesco prepara la partita contro i biancocelesti: il punto
Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Di Francesco prepara la partita contro i biancocelesti: il punto

Milan, Modric torna a Milanello: il croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby contro l'Inter. E contro la Lazio...

Milan Lazio, la sfida si avvicina! Il punto sugli infortunati rossoneri in vista della partita contro i biancocelesti. Le ultimissime

Parma, operazione riuscita per Suzuki! Il portiere dei ducali salterà la partita contro la Lazio: tutti i dettagli

Infortunati Bologna, quanti stop per i giocatori rossoblù: ci saranno nella partita di Serie A contro i biancocelesti? Le ultimissime

Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Di Francesco prepara la partita contro i biancocelesti: il punto

2 ore ago

Di Francesco

Lazio Lecce, manca poco alla sfida di Serie A. Cresce l’attesa per la partita di campionato, ecco il punto sugli allenamenti

Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Lazio, attesa domenica 23 novembre all’Olimpico per la sfida contro il Lecce, con fischio d’inizio alle 18.00. La squadra di Sarri prepara nei dettagli un match che si annuncia delicato, mentre anche i salentini hanno ripreso gli allenamenti sotto la guida di Di Francesco.

Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati all’Acaya Golf Resort & SPA: tutti in gruppo ad eccezione di Jean, che ha svolto un programma personalizzato. L’obiettivo è arrivare al meglio alla trasferta romana.

Restano invece da registrare le assenze dei nazionali, ancora impegnati con le rispettive selezioni: Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac e Tiago Gabriel non hanno preso parte alla seduta odierna.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

