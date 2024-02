Lazio, le ultime da Formello in vista della gara di sabato contro il Cagliari

Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Sardegna contro la formazione di Ranieri ecco le ultime da Formello

Archiviare l’Atalanta e ripartire e scacciare le voci negative riguardo la situazione di Sarri, questo è l’obiettivo della Lazio in vista della gara di sabato pomeriggio col Cagliari. La squadra domani riprenderà ad allenarsi a Formello in vista della gara in Sardegna, con Sarri che dovrà fare i conti con la situazione Zaccagni il quale aveva riportato una distorsione, verrà valutato a breve dallo staff medico biancoceleste.

Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a Rovella squalificato, ma potrà contare sul rientro in campo di Danilo Cataldi.