Lazio, i procuratori di Lazzari: «Manu è un campione, sempre al suo fianco!» FOTO

Lazzari preso di mira dai tifosi della Spal, dopo la partita contro la Lazio: la risposta dei procuratori del giocatore

Una prestazione impeccabile per una vittoria altrettanto importante. Manuel Lazzari è stato uno dei protagonisti della goleada servita alla Spal, sua ex squadra, ma anche di una spiacevole vicenda al termine della gara. Il ragazzo è stato infatti preso di mira dai tifosi ferraresi con minacce ed insulti. Dopo la risposta del terzino, è arrivata anche quella di Italian Managers Group, l’agenzia che cura i suoi interessi:

«Un’esultanza per un goal segnato non è compatibile con una minaccia di morte al quanto becera e vergognosa. Manuel ha sempre onorato la maglia della squadra per cui è sceso in campo, dando il massimo in ogni circostanza, ieri con la Spal ed oggi con la Lazio. Sul tema del rispetto, della professionalità e della serietà Manu è un Campione inattaccabile e di questo ne siamo fieri testimoni quotidianamente! Orgogliosi di te, sempre al tuo fianco Manu», si legge su Instagram.