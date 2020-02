Lazio Spal, Lazzari risponde su Instagram alle minacce di morte

Lazzari, contro la sua ex squadra, ha compiuto una partita sontuosa coronata con l’assist. A fine partita è stato minacciato di morte da alcuni ferraresi

Ha mancato il gol per poco ma la sua partita è stata comunque fantastica. Manuel Lazzari oggi si è esaltato contro la sua ex squadra, facendo anche l’assist del quinto gol della Lazio.

A fine partita qualche tifoso ferrarese non ha digerito l’euforia dell’esterno dopo il gol di Caicedo, insultandolo pesantemente fuori dallo stadio e minacciandolo anche. Il giocatore, molto scosso e deluso, ha commentato l’accaduto con una storia di Instagram. Certe scene sono assolutamente inconcepibili, soprattutto per un ragazzo rispettoso e per bene come Lazzari.