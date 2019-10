Lazio, Lazzari o Marusic? Contro l’Atalanta è ballottaggio sulla fascia

La formazione anti-Atalanta è abbastanza delineata, ma c’è un dubbio che continua a rimanere nella testa del tecnico: Marusic o Lazzari?

Con il rientro dei Nazionali, a Formello sono scattate le prove anti-Atalanta. La formazione che scenderà in campo sabato all’Olimpico è abbastanza delineata, ma un dubbio continua a rimanere irrisolto nella mente di Simone Inzaghi, e riguarda il ballottaggio tra Marusic e Lazzari. Quest’ultimo è stato acquistato nell’ultima sessione di calciomercato e, caricato di tante aspettative, ha dimostrato contro la Sampdoria di poter dare un grosso contributo alla causa biancoceleste, salvo poi calare di rendimento. Il suo compagno, invece, è cresciuto in condizione. A causa della squalifica in Europa League, sta giocando di più in campionato, convincendo l’allenatore. Lazzari è rimasto a Roma ed ha avuto modo di continuare a lavorare a Formello. Marusic, invece, è rientrato ieri dal Montenegro, scrive il Corriere dello Sport. Sarà un duello fino alla fine: su chi ricadrà la preferenza del tecnico?