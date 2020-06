Lazio, A.Lazzari: «Inzaghi fa rendere i giocatori al massimo. Immobile…»

L’ex centrocampista, Andrea Lazzari, è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, per dire la sua sulla ripresa della Serie A

Stessi valori emersi prima dello stop forzato – «Sì, me li aspetto molto simili. Sicuramente le squadre che lottano sia nella parte alta che in quella bassa delle classifica torneranno con delle motivazioni ancora più forti di prima».

Meriti Inzaghi – «Inzaghi ha avuto la bravura di portare avanti un progetto importante. Ormai da qualche anno sta riuscendo a trasmettere quello che vuole a tutti i giocatori che ha a disposizione, facendoli rendere al massimo e valorizzandoli».

Immobile – «Sta facendo cose straordinarie e segnando con una continuità incredibile per arrivare in fondo e laurearsi ancora capocannoniere».

Centrocampo Lazio – «Il centrocampo della Lazio è ben assortito, bravo Inzaghi a far accettare ai giocatori tecnici, per il bene della squadra, il ‘lavoro sporco’ in fase di non possesso e sprigionare la loro qualità in fase di possesso. Gli esempi di Luis Alberto e Milinkovic lo dimostrano».

Quarto posto – «Sarà una bella sfida tra Atalanta e Roma nella corsa Champions, se però i nerazzurri si faranno trovare pronti come prima dello stop forzato non avranno problemi a raggiungere l’obiettivo. Per quanto riguarda invece la Champions attuale, penso che abbiano tutte le carte in regola per stupire ancora».