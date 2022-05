Lazio, l’attesa è finita: domani arriva la Samp. Sarri vuole i tre punti

Domani sera all’Olimpico arriva la Sampdoria di Giampaolo: la Lazio di Sarri cerca tre punti fondamentali per l’Europa

L’attesa è finita. La Lazio, dopo l’incredibile rimonta di sabato scorso contro lo Spezia, si appresta ad affrontare domani sera all’Olimpico la Sampdoria di Marco Giampaolo, alla ricerca di fondamentali punti salvezza.

Punti che servono anche alla Lazio per alimentare l’ambizione europea dei biancocelesti. A tre giornate dalla fine infatti non sono ammessi passi falsi: Sarri vuole i tre punti ed issarsi da solo al quinto posto in attesa della gara tra Roma e Fiorentina di lunedì sera.