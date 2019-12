Lazio, l’attacco biancoceleste tra i migliori 5 degli ultimi dieci anni

Lazio, l’attacco biancoceleste è al quarto posto della Top 5 dei migliori reparti offensivi della Serie A secondo Opta

Squadra che segna non si cambia: il detto non era propriamente questo ma per l’andamento dell’attacco della Lazio è il più appropriato. Perché secondo Opta i biancocelesti sono al quarto posto della classifica dei migliori reparti offensivi degli ultimi dieci anni di Serie A. Sono 625 i gol segnati dalla Lazio durante questi dieci campionati: un dato che si è moltiplicato sicuramente da quando c’è Simone Inzaghi in panchina, 89 le reti segnate solo nel 2017/18. Chiude la Top 5 l’Inter a 623. Medaglia d’oro invece per il Napoli a quota 721 segue la Juventus a 712 e la Roma a 687. La cifra biancoceleste aumenterà certamente anche quest’anno visto che la ciurma di Inzaghi ha concluso la prima parte di stagione come secondo miglior attacco della Serie A.