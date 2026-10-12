Lazio, l’annuncio del tifo organizzato: «A Torino ci saremo in massa, ma non faremo la coreografia prevista!» – Lazio News 24

I tifosi della Lazio hanno fatto un annuncio atteso ed importante in vista della partita che andrà in scena allo Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti

Arrivano novità importanti sul fronte del tifo biancoceleste in vista della prossima sfida tra Juventus e Lazio. Attraverso la rubrica Match Day di Radio Laziale, il tifo organizzato della formazione capitolina ha comunicato una decisione significativa: i sostenitori biancocelesti saranno presenti a Torino al gran completo per accompagnare la squadra di Gennaro Gattuso in uno degli appuntamenti più attesi di questo avvio di stagione.

Una scelta che assume un significato particolare, soprattutto considerando quanto accaduto nelle precedenti trasferte contro i bianconeri e l’attuale situazione legata alla presenza dei tifosi laziali allo Stadio Olimpico.

Lazio, il tifo organizzato rompe gli indugi

La decisione è stata annunciata direttamente dagli esponenti del tifo organizzato. Dopo le difficoltà che avevano caratterizzato le trasferte degli anni precedenti, i sostenitori capitolini hanno deciso di tornare a seguire la squadra in massa anche sul campo della Juventus.

Un segnale importante di vicinanza alla formazione allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione positivo e attesa adesso da un confronto particolarmente impegnativo. Queste le dichiarazioni integrali diffuse durante la trasmissione:

«Saremo presenti a Torino al gran completo. Avevamo pensato a una scenografia, ma purtroppo non la potremo fare perché i tifosi della Juventus non saranno presenti dall’altra parte, non ci è sembrato opportuno. Non potendo seguire la Lazio in casa, decidiamo di presenziare anche in questa trasferta che gli anni scorsi ha visto molte problematiche a livello di gestione dell’ordine pubblico e che ci aveva spinto a non andare».

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Salta la scenografia contro la Juventus: ecco perché

Tra gli aspetti più interessanti dell’annuncio emerge anche il retroscena relativo a una possibile scenografia organizzata per la partita di Torino.

L’intenzione iniziale era quella di preparare qualcosa di particolare sugli spalti, ma il progetto è stato successivamente accantonato. Alla base della decisione, secondo quanto spiegato dagli stessi tifosi, ci sarebbe l’assenza dei sostenitori juventini nel settore opposto.

Una circostanza che ha portato il gruppo organizzato biancoceleste a ritenere poco opportuno procedere con l’iniziativa. Resta comunque confermata la volontà di garantire una presenza numerosa nel settore ospiti.

La trasferta contro la Juventus rappresenta anche un cambiamento rispetto alle scelte adottate nelle passate stagioni. Le problematiche legate alla gestione dell’ordine pubblico avevano infatti spinto il tifo organizzato della Lazio a rinunciare alla partecipazione a questo appuntamento. Adesso lo scenario cambia. La decisione di tornare a Torino viene collegata anche all’impossibilità, richiamata nel comunicato, di seguire la squadra nelle partite casalinghe.