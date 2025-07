Lazio, laboratorio Formello: Sarri pensa anche al cambio di modulo. Cosa bolle nella pentola del tecnico verso l’inizio della stagione

Se la Lazio di questi anni ha avuto poche certezze, una di queste è stata senza dubbio il modulo: l’identità della squadra è stata forgiata sul 4-3-3 di Maurizio Sarri. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico toscano starebbe seriamente considerando una nuova e importante variante tattica per rendere la sua squadra più imprevedibile e valorizzare al meglio i suoi giocatori offensivi.

L’ipotesi 4-2-3-1: una nuova soluzione provata in allenamento

L’idea che sta prendendo forma nella mente di Sarri è quella di affiancare al collaudato 4-3-3 una nuova disposizione tattica, il 4-2-3-1. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di una concreta possibilità che il tecnico ha già iniziato a testare durante le sessioni di allenamento a Formello. Questa mossa suggerisce la volontà di avere a disposizione più soluzioni da utilizzare sia dall’inizio della partita sia a gara in corso, a seconda dell’avversario e delle necessità del momento.

Valorizzare i talenti: il ruolo chiave per Dele-Bashiru e Pedro

Il motivo principale di questa potenziale evoluzione tattica risiede nella volontà di sfruttare al massimo le caratteristiche dei tanti “jolly” presenti nella rosa biancoceleste. Un modulo con due mediani e tre trequartisti alle spalle di una punta potrebbe essere l’ideale per esaltare le qualità di Fisayo Dele-Bashiru, nuovo acquisto su cui Sarri punta molto. Inoltre, permetterebbe di ricollocare Pedro in una posizione a lui più congeniale. Lo spagnolo, infatti, ha dimostrato di trovarsi magnificamente in quel ruolo nella sua precedente esperienza con l’allenatore Baroni.

Più imprevedibilità per la Lazio del futuro

Questa flessibilità tattica rappresenterebbe un’arma in più per la Lazio della prossima stagione. La capacità di alternare i due sistemi di gioco renderebbe la squadra meno prevedibile per gli avversari e offrirebbe a Sarri maggiori opzioni per incidere sulle partite. La nuova Lazio potrebbe dunque avere più volti, tutti accomunati dalla stessa filosofia di gioco ma con interpreti e disposizioni diverse, pronte a sorprendere.