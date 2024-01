Lazio, l’abbraccio dei tifosi alla squadra in occasione dei 124 anni e Pellegrini alza i decibel facendo questa cosa – VIDEO

Lazio, in occasione della festa dei biancocelesti i tifosi caricano la squadra e Pellegrini anima l’ambiente cosi

Oggi non è una data qualunque per la Lazio e i suoi tifosi, visto che il club biancoceleste quest’oggi festeggia i suoi 124 anni di storia. I tifosi in occasione della seduta di allenamento della squadra di Sarri, abbracciano i propri idoli per dare loro anche l’energia giusta per il derby di domani con la Roma.

Inoltre è saltato all’occhio anche un dettaglio che riguarda Pellegrini, il quale anima l’ambiente cantando i cori storici della Lazio molto apprezzati dalla platea presente sugli spalti.