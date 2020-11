Lazio, la stampa straniera sul caos tamponi: «Immobile è stufo»

La stampa tedesca riporta la situazione tamponi in casa Lazio e quella di Ciro Immobile

«Immobile hat die Nase gestrichen voll». Con questo modo di dire, il cui significato è “Immobile ne ha abbastanza”, il giornale Kicker commenta la vicenda tamponi in casa Lazio.

L’edizione odierna del giornale tedesco racconta riporta in maniera fedele tutti i fatti avvenuti nelle ultime settimane, sottolineando come tutta questa situazione stia destabilizzando l’attaccante biancoceleste, il quale si è sottoposto ad una serie infinita di tamponi e attende freneticamente l’ok per poter riprendere ad allenarsi.