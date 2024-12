Lazio, la squadra di Baroni tra le più ammonite in Serie A? Il dato sui cartellini

La Lazio di Baroni è tra le 5 squadre più sanzionate della Serie A. Il dato

Come sottolinea il Corriere dello Sport la Lazio è in testa alla classifica delle squadre più ammonite della Serie A e i biancocelesti sono l’unica squadra della parte sinistra della classifica a essere tra le 5 squadre più sanzionate del campionato italiano. La squadra di Baroni dovrà fare più attenzione per non rischiare di condizionare le gare più importanti.