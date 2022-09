Lazio, la rivoluzione sta nel turnover: Sarri fa giocare tutti

Sarri, complice una rosa molto più lunga, ha trasformato il turnover da limite ad asso nella manica della Lazio: oggi giocano tutti

Le prime 7 partite stagionali della Lazio (6 di campionato più una di Europa League) hanno messo in mostra la nuova filosofia di Maurizio Sarri. Come riferisce Il Corriere dello Sport infatti, grazie anche ad una rosa molto più lunga, il tecnico ruota gli uomini applicando un turnover che oggi non porta svantaggi in termini di risultati.

Mai nella scorsa stagione la Lazio è riuscita a inanellare tre vittorie consecutive tra campionato e coppa. Ora, dopo Feyenoord e Verona, è a due. La gara contro il Midtjylland e quella contro la Cremonese prima della sosta potrebbero definitivamente segnare l’inversione di marcia.